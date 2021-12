"Respekt! Kein Platz für Rassismus", heißt es auf einem Schild auf der Frankfurter Buchmesse - Archivfoto (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das geht aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung hervor. Die Anwesenheit sogenannter "solidarischer Dritter" habe dagegen einen positiven Effekt auf die Bereitschaft der Diskriminierten, gegen den Verursacher vorzugehen. Der Analyse zufolge gaben knapp 47 Prozent der Betroffenen an, in der Situation sofort aktiv geworden zu sein. In knapp 42 Prozent der mehr als 2.500 betrachteten Fälle wurde eine direkte Konfrontation vermieden. Allerdings wiesen die Forscher darauf hin, dass nicht in jeder Situation eine direkte Reaktion möglich ist.

Problematisch sind aus Sicht der Autoren Diskriminierungserfahrungen bei Ämtern und Behörden, da sich Betroffene dort seltener wehrten. Noch schlechter sehe es bei Diskriminierung in der Öffentlichkeit oder in der Freizeit oder auf dem Wohnungsmarkt aus.

