Ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einer Besprechung. (Philipp Schulze / dpa )

Betroffen sind unter anderem Teile Niedersachsens und der Süden Sachsen-Anhalts an der Grenze zu Thüringen. Tausende Freiwillige und Helfer unter anderem vom Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr sind im Einsatz. Hochwasserwarnungen gibt es zum Beispiel für die niedersächsischen Flussgebiete Hunte, Aller und Weser. In Hamburg hat ein Pegel die Warnschwelle für ein großes Hochwasser überschritten. Derweil gehen die Fluten an der südlichen Elbe in Sachsen etwas zurück. Vielerorts drückt das Wasser weiterhin gegen aufgeweichte Deiche. Zahlreiche Landkreise appellierten erneut, die Dämme nicht zu betreten, da diese beschädigt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.