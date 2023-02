In Münster demonstrieren Menschen vor dem Rathaus gegen den Krieg in der Ukraine und bilden dabei einen Teil einer Menschenkette vom Friedenssaal Münster zum Friedenssaal Osnabrück. (Christoph Reichwein / dpa)

Mehrere Landtage hissten ukrainische Fahnen und gedachten der Opfer des Krieges. Zwischen den Städten des Westfälischen Friedens, Münster und Osnabrück, bildeten etwa 20.000 Menschen eine 50 Kilometer lange Kette. In Berlin wurden am Nachmittag bis zu 12.000 Menschen zu einer Demonstration erwartet.

Solidaritätskundgebungen mit der Ukraine gab es auch in vielen weiteren Städten, etwa in Kiews Partnerstadt München, sowie in Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dresden und Erfurt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.