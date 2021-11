Südafrika, Johannesburg: Menschen stellen sich auf dem Flughafen O.R. Tambo für einen Überseeflug an. (Jerome Delay/AP/dpa)

Von den Einschränkungen betroffen sind teilweise auch Personen aus anderen Staaten des südlichen Afrikas wie Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Malawi. Die Fluggesellschaften dürfen im Wesentlichen nur noch die Staatsbürger der jeweiligen Zielländer befördern, heißt es in den verschiedenen Verfügungen. Für die Einreisenden gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann.

Südafrika wird Variantengebiet

Die Bundesregierung will Südafrika ab heute Nacht zudem zum Virusvariantengebiet erklären. Fluggesellschaften dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern. Zudem müssen alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn sie vollständig geimpft sind. Die neue Einstufung wird möglicherweise auch Nachbarländer von Südafrika betreffen.

Südafrikas Gesundheitsminister Phaahla kritisierte die europäischen Reaktionen auf das Auftreten des neuen Erregers in seinem Land als ungerechtfertigt. Die bereits verhängten Reiseverbote liefen Normen und Standards der Weltgesundheitsorganisation zuwider, sagte er. Südafrika verhalte sich vollkommen transparent.

WHO: Variante ist "besorgniserregend"

Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation die Coronavirus-Variante als besorgniserregend eingestuft. Das teilte die Behörde nach Beratungen mit Experten mit. Der Erreger mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 weise eine große Zahl von Mutationen auf, die genauer untersucht werden müssten, begründete die WHO ihre Entscheidung. Die neue Variante erhält den Namen Omicron.

Variante jetzt auch in Belgien nachgewiesen

Die Mutante wurde heute erstmals in Europa nachgewiesen, und zwar in Belgien. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Brüssel wurde ein aus dem Ausland einreisender ungeimpfter Mensch positiv getestet. Der Mann kam demnach aus Ägypten zurück. Eine Untersuchung habe gezeigt, dass es sich um die Mutation handele, hieß es weiter.

Auch RKI besorgt

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, äußerte sich ebenfalls sehr besorgt über die neue Mutante. Sie weise eine Reihe bislang unbekannter Veränderungen auf und sei hochgradig ansteckend, sagte er. Man tausche sich eng mit den Behörden im südlichen Afrika über die neue Virusvariante und die Lage dort aus.

Der Frankfurter Virologe Stürmer rät, der Virusvariante mit Respekt zu begegnen, aber nicht in Alarmismus zu verfallen. Man wisse aktuell noch zu wenig, sagte Stürmer im Deutschlandfunk. Auch andere Varianten hätten beispielsweise in Südamerika zu großen Ausbrüchen geführt, sich aber nicht weltweit verbreitet.

Spahn: Verhindern, dass Variante ins Land kommt

Besorgt äußerte sich auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn.

Es müsse so weit wie möglich verhindert werden, dass die Variante ins Land gebracht werde, sagte der CDU-Politiker. Das sei das Letzte, was man in der momentanen Lage noch brauche.

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech teilte mit, er habe Untersuchungen eingeleitet. Die Daten aus nun laufenden Labortests würden Aufschluss geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich werde, wenn sich diese Variante international verbreite.

