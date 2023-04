Der Angriff wurde von einer ortsansässigen zivilgesellschaftlichen Organisation und vom Militär bestätigt. Mehrere Wohnhäuser seien niedergebrannt worden. Die Rebellen gehören demnach der Miliz "Codeco" an, die nach Angaben der Vereinten Nationen ihre Kontrolle über Gebiete im Osten der Demokratischen Republik Kongo ausgeweitet hat.

In der Region sind mehr als 120 bewaffnete Gruppen aktiv. In den Konflikten geht es meist um Land und um die Kontrolle über Minen, in denen Mineralien geschürft werden.

