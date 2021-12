Feuerwehrleute in Osaka leisten erste Hilfe für die Opfer des Hochhausbrands. (dpa/Kyodo News)

In Berichten örtlicher Medien war von mindestens 27 Toten die Rede. Das Feuer sei in einer psychiatrischen Einrichtung ausgebrochen, die in dem Gebäude untergebracht ist. Die Ermittler gingen Informationen nach, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte. Augenzeugen hatten einen Verdächtigen am Unglücksort beobachtet.

