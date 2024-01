Rettungskräfte kümmern sich um Verletzte nach Explosionen in Kerman im Iran. (AFP / -)

Die Bomben seien im Abstand von zehn Minuten explodiert, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna den Bürgermeister von Kerman. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, vor Ort seien zwei Taschen mit Sprengstoff explodiert.

Die Führung in Teheran stufte den Anschlag als Terrorakt ein und erklärte den morgigen Tag zu einem Tag der öffentlichen Trauer im ganzen Land. Irans Präsident Raisi kündigte an, die Täter und ihre Unterstützer zur Rechenschaft zu ziehen. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unklar.

Der ARD-Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, erklärte im Deutschlandfunk, vielfach werde diskutiert, ob Israel tatbeteiligt sei. Er gab jedoch zu bedenken, dass Israel in der Vergangenheit eher gezielte Anschläge auf Einzelpersonen verübt habe, nicht aber Bombenanschläge mit so zahlreichen Opfern wie in Kerman.

General Soleimani gehörte den iranischen Revolutionsgarden an, die Spezialeinsätze außerhalb Irans durchgeführt haben. Die USA töteten ihn heute vor vier Jahren im Irak durch einen Drohnenangriff. Von Regierungsanhängern wird Soleimani als Märtyrer verehrt.

