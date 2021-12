Die Angaben variieren zwischen 40 und mehr als 50. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Cap-Haitien. Wie es zu der Explosion gekommen ist, blieb zunächst unklar. Laut einem Medienbericht wurden viele Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Zudem gerieten rund 20 umliegende Häuser durch die Explosion in Brand. Dort seien weitere Opfer zu befürchten. Ministerpräsident Henry rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Haiti leidet unter massiver Treibstoffknappheit, da kriminelle Banden einen Teil des Versorgungssystems kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.