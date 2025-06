Ein zerstörtes Gebäude in Teheran nach den israelischen Angriffen. (picture alliance / Anadolu / Fatemeh Bahrami)

Israel hatte heute früh eine Militäroperation mit 200 Kampfjets gestartet und am Vormittag eine zweite Welle geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem die Urananreicherungsanlage in Natans getroffen. Außerdem wurden viele iranische Militärführer getötet. Nach iranischen Angaben kamen unter anderem der Kommandeur der Revolutionsgarde, der Generalstabschef der Armee und der Kommandeur der Luftstreitkräfte ums Leben. Auch sechs führende Nuklearforscher seien getötet worden. Israel begründete die Angriffe damit, dass das Regime in Teheran der Anreicherung von Uran für Nuklearwaffen immer näher komme. Die Armee berief Zehntausende Soldaten ein und erklärte, die Operation gegen den Iran stehe noch am Anfang.

Nach iranischen Angaben sind bei den Angriffen auch zahlreiche Zivilisten ums Leben gekommen. Medien berichten von mindestens 78 Toten und fast 330 Verletzten allein in der Provinz Teheran. Dort hatten Raketen auch Wohnviertel getroffen. Explosionen wurden auch aus den Millionenstädten Tabris und Schiras gemeldet. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Reaktion an. Er schickte mindestens 100 Drohnen in Richtung Israel. Israelischen Medien zufolge wurden sie alle abgeschossen. Auf Antrag Irans befasst sich am Abend der UNO-Sicherheitsrat mit der Lage im Nahen Osten.

