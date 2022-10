Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte Gesundheitsminister Koca mit. Den Angaben zufolge suchen Rettungskräfte nach Eingeschlossenen. Es sollen sich noch 49 Arbeiter in mehreren hundert Metern Tiefe befinden. Acht Menschen konnten bisher geborgen und in Krankenhäuser gebracht werden. Das Unglück ereignete sich in einem Kohlebergwerk in der Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer. Dort war es zu einer Explosion gekommen, möglicherweise durch die Entzündung von Methan.

