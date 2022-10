Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte das Gouverneursamt der Schwarzmeerprovinz Bartin mit, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. 36 Arbeiter seien gerettet worden, etliche Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt. Es werde befürchtet, dass Dutzende weitere Bergleute unter Tage eingeschlossen seien. An den Such- und Rettungsmaßnahmen seien 150 Helfer beteiligt.

Das Unglück ereignete sich in einem Kohlebergwerk in der Hafenstadt Amasra. Dort war es zu einer Explosion gekommen, möglicherweise durch die Entzündung von Methan. Nach Angaben des türkischen Innenministers Soylu befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 110 Arbeiter in der Mine.

