Polen

Viele tote Fische im Gleiwitzer Kanal entdeckt

In dem von der Oder abzweigenden Gleiwitzer Kanal in Polen melden die Behörden erneut ein Fischsterben. In den vergangenen Tagen seien insgesamt 1.500 Kilogramm verendeter Fische geborgen worden, teilte die Gebietsverwaltung der Woiwodschaft Opole mit.