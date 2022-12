Ein Wintersturm hat die USA im Griff. (Neil Blake / The Grand Rapids Pres / Neil Blake)

Nach Behördenangaben starben viele von ihnen bei Verkehrsunfällen aufgrund von Glatteis und schlechter Sicht. Der Sender CNN berichtete von mindestens 26 Toten.

In vielen US-Haushalten fiel der Strom aus. Außerdem konnten zahlreiche Menschen an Weihnachten nicht verreisen. Flüge wurden gestrichen, Straßen waren unpassierbar. Die Verkehrsämter mehrerer Bundesstaaten rieten Autofahrern, zu Hause zu bleiben.

Besonders betroffen ist das Gebiet um die Großen Seen im Nordosten der USA. Die Nationalgarde wurde in die Region Erie County im Bundesstaat New York entsandt, nachdem dort die Notdienstversorgung zusammengebrochen war.

