Durch illegal hergestellten Alkohol sind in der Türkei mehrere Menschen gestorben (Getty / Vagelis Antoniadis)

Allein am Freitag seien drei Menschen in unterschiedlichen Provinzen der Türkei durch den Konsum von gepanschtem Alkohol gestorben, berichtete die staatliche Nachrichten Anadolu. In mehreren Provinzen gab es Festnahmen und Beschlagnahmungen.

In dieser Woche gab es, Anadolu zufolge, bereits 26 Tote durch illegal hergestellten Alkohol. Das Gouverneursamt in Istanbul berichtete von 22 Toten allein in Istanbul , elf davon seien Ausländer gewesen. 16 Menschen würden derzeit noch im Krankenhaus behandelt.

Die Türkei steckt in einer wirtschaftlichen Krise. Eine hohe Inflation treibt die Preise für Produkte in fast allen Lebensbereichen in die Höhe. Auch die Preise für Alkohol sind in diesem Jahr bereits mehrmals gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.