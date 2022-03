Bergung der Toten nach der Bombardierung einer Kaserne in Mykolajiw. (AFP)

Der Angriff fand bereits am Freitag statt, in den Trümmern der Kaserne wird weiterhin nach Überlebenden gesucht. Laut dem Gouverneur der Region schliefen die Soldaten, als die russische Rakete einschlug.

Die russischen Streitkräfte drangen weiter in die Hafenstadt Mariupol vor. Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes flohen heute mehr als 4.100 Menschen aus der Stadt am Awowschen Meer. Knapp 2.500 weitere Zivilisten seien aus den Regionen Kiew und Luhansk über Fluchtkorridore in Sicherheit gebracht worden.

In der Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit Beginn des russischen Angriffskrieges mindestens 847 Zivilisten getötet worden. Mindestens 1.399 seien verletzt worden, teilte das UNO-Büro für Menschenrechte mit. Die meisten Menschen seien durch Artilleriefeuer oder Raketeneinschlag ums Leben gekommen. - Wie es weiter hieß, geht die UNO von einer hohen Dunkelziffer aus, da Berichte über viele Todesfälle in umkämpften Städten nicht überprüft werden konnten.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.