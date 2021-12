Schäden in der Stadt Mayfield im Bundesstaat Kentucky (Getty Images via AFP / Brett Carlsen )

Kentucky brauche Bundeshilfe, um auf dieses Ereignis zu reagieren, hieß es in einem vom Gouverneur veröffentlichten Schreiben an das Weiße Haus. Man gehe von mindestens 70 Toten aus. In einer ersten Reaktion nannte Biden die Unwetterkatastrophe eine unvorstellbare Tragödie und versprach Unterstützung. Auch in anderen Bundesstaaten gab es Schäden. Der Sender CNN berichtete von 30 Tornados in Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi and Tennessee.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.