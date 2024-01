Nach Angaben der Behörden schweben fünf Menschen in Lebensgefahr. Insgesamt seien mehr als 60 Personen ärztlich versorgt worden. Wie italienische Medien berichten, hatten in dem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert Hochzeitsgäste in einem Raum im ersten Stock getanzt, als der Boden unter ihnen nachgab. - Das Unglück ereignete sich in Pistoia in Mittelitalien.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.