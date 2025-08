Freizeitmonitor der Stiftung für Zukunftsfragen

Die meiste Freizeit in Deutschland wird mit Medienkonsum verbracht (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Channel Partners)

Statt am Lagerfeuer träfen sie sich lieber im Livestream, hieß es bei der Vorstellung des sogenannten Freizeitmonitors der Stiftung für Zukunftsfragen. Für die bereits seit 40 Jahren laufende repräsentative Langzeitstudie wurden im Juni mehr als 3.000 Menschen ab 18 Jahren zu ihrem Freizeitverhalten befragt. 98 Prozent gaben demnach Internetnutzung als häufigste Beschäftigung an. Das gelte über alle Generationen hinweg. War das wöchentliche Treffen mit Freunden zu Hause 2010 noch für 24 Prozent eine übliche Freizeitbeschäftigung, ist es das in diesem Jahr nur noch für 20 Prozent. Der Fernsehkonsum sank im 15-Jahres-Vergleich um 14 Prozent. Konstant blieb das Buchlesen mit 35 Prozent.

