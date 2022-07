Trockenheit und Hitze

Die Waldbrände haben mehrere tausend Hektar Land vernichtet, wie hier in Portugal. (AP/Armando Franca)

In der spanischen Gemeinde Las Hurdes im Westen des Landes verbrannten etwa 3500 Hektar Land. Das entspricht einer Fläche von etwa 5.000 Fußballfeldern. Der staatliche Wetterdienst rief für 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens Alarm aus. Auch in Portugal kämpften Feuerwehr und Zivilschutz bei teils deutlich über 40 Grad gegen Waldbrände. Tausende Menschen wurden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. In Südfrankreich mussten tausende Camper vor Waldbränden fliehen.

Auf der griechischen Insel Samos stürzte ein Löschhubschrauber ab. Zwei der vier Insassen wurden tot geborgen, die beiden anderen konnten schwer verletzt gerettet werden.

