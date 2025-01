Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Süden teils kräftiger Schneefall, später in Regen übergehend. Im Norden sonnig, an der Nordsee auch Schauer. 0 bis 9 Grad.

