Wetter

Viele Wolken mit Regen, im Süden Föhn, 3 bis 16 Grad

Das Wetter: Im Norden und Westen viele Wolken mit Regen. Sonst meist wechselnd bewölkt, im Süden bei Föhn länger sonnig. 3 bis 16 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Warnung vor extremen Orkanböen in Sachsen-Anhalt aus. Morgen bewölkt mit Schauern, in höheren Lagen auch Schnee, an der Nordsee und im Westen Gewitter. 3 bis 9 Grad.