Wetter Viele Wolken und Regen, im Süden bis 17 Grad

Das Wetter: Nördlich von Mosel und Main überwiegend stark bewölkt und regnerisch, nachmittags von Westen her Schauerwetter. Sonst nach Auflösung von Nebel wolkig, im Süden auch länger sonnig und meist trocken.10 bis 15, im Süden bei Sonne bis 17 Grad, an der See und in Hochlagen 7 bis 11 Grad.

02.01.2022