Regenwetter (Jens Büttner / picture alliance / dpa)

Morgen wechselnd bewölkt und unbeständig mit Schauern oder Gewittern, in höheren Lagen teils orkanartige Sturmböen. 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet stark bewölkt und regnerisch. Im Nordwesten, Westen und südlich der Donau einzelne Auflockerungen. In der Südhälfte 9 bis 16 Grad, in der Nordhälfte 6 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.