Wetter

Viele Wolken und Regen im Südosten, sonst heiter bis wolkig

Das Wetter: In der Südosthälfte und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt, Schauer und Gewitter sind möglich. In der Lausitz sowie im Westen und Nordwesten heiter bis wolkig. 13 bis 19 Grad. Morgen in der Südosthälfte wolkig, aber überwiegend trocken. Im restlichen Land regnerisch. 10 bis 16 Grad.

25.09.2022