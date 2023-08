Weiter ergiebige Regenschauer und recht kühl für Anfang August (dpa-Zentralbild/Martin Schutt)

Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer, im Süden auch vereinzelte Gewitter. Im Tagesverlauf von Westen nachlassende Niederschläge mit Auflockerungen. Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad, bei Dauerregen um 13 Grad. Am morgigen Dienstag in der Nordhälfte zeitweise Schauer, sonst weitgehend trocken. Höchstwerte 18 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden, Osten und Süden oft stark bewölkt und teils schauerartige Regenfälle. Im Westen mehr Sonne und meist trocken. Höchstwerte zwischen 17 Grad in Schleswig-Holstein und 24 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.