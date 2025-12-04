Wetter

Vielerorts bewölkt oder trüb bei 0 bis 9 Grad

Das Wetter: Vielerorts bedeckt oder neblig-trüb. Im Nordwesten und Norden gebietsweise etwas Regen, sonst weitgehend trocken und nur vereinzelt Sprühregen. Auflockerungen am ehesten im höheren Bergland und an dessen Nordrändern. Höchstwerte von der Nordsee bis zum Oberrhein 4 bis 9 Grad, sonst 0 bis 4 Grad. Morgen meist stark bewölkt bis bedeckt, im Süden teils ganztags neblig-trüb. Im Osten zeitweilig leichter Regen. Im Südosten teils Schnee, teils Regen, örtlich gefrierend. 0 bis 8 Grad.