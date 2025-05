Wetter

Vielerorts locker bewölkt, vereinzelt Schauer, 21 bis 26 Grad

Das Wetter: Meist locker bewölkt bis wolkig. Schauer am ehesten in der Mitte sowie im Süden des Schwarzwalds und am Alpenrand. Höchstwerte 21 bis 26 Grad, an den Küsten etwas kühler. Morgen südlich einer Linie von der Pfalz bis zur Lausitz gebietsweise schauerartiger Regen. Sonst Bildung von Quellwolken, im Nordosten heiter. 15 bis 24 Grad.