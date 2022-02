Wetter Vielerorts Niederschläge, im Norden später sonnig, 2 bis 9 Grad

Das Wetter: Meist stark bewölkt oder bedeckt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Nur von der Nordsee bis zum Main heitere Abschnitte. Im Tagesverlauf im Norden sonnig. Höchsttemperaturen 2 bis 9 Grad. Morgen heiter bis sonnig und trocken. Wolken am ehesten im Norden und Nordwesten. Werte von 2 Grad an den Alpen bis 8 Grad am Niederrhein.

11.02.2022