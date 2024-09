Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag an den Alpen länger anhaltender Regen. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken mit Schauern, im Nordwesten und an der Nordsee auch kurze Gewitter. Nachmittags sonnige Abschnitte. 9 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.