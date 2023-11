Wetter

Vielerorts Regen oder Schnee, im Norden etwas Sonne, -1 bis +6 Grad

Das Wetter: Im Norden meist trocken und etwas Sonne. Von der Mitte bis in den Südosten weitere Niederschläge. Im Südosten in tiefen Lagen als Regen, sonst oft als Schnee. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen von der Mitte bis in den Osten und Nordosten weiter leichte Schneefälle bis in tiefe Lagen. An den Küsten Schneeschauer. Sonst im Nordwesten und Süden oft trocken, südlich der Donau auch länger sonnig. Minus 2 bis plus 5 Grad.

28.11.2023