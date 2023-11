Wetter

Vielerorts Regen oder Schnee, im Norden etwas Sonne, -1 bis +7 Grad

Das Wetter: Nachts von der nördlichen Mitte bis in den Süden anhaltende Niederschläge. Im Süden in tiefen Lagen meist Regen, über der Mitte Schnee. Temperaturrückgang auf +4 bis -4 Grad. Am Tage von der Mitte bis in den Südosten weitere Niederschläge. Im Südosten bis zum Mittag in tiefen Lagen noch als Regen, sonst oft als Schnee. Im Norden einzelne Schauer und etwas Sonne. Höchstwerte -1 bis +7 Grad.

28.11.2023