Wetter

Vielerorts Regen und Gewitter erwartet, 20 bis 27 Grad

Das Wetter: Wechselnd, im Westen auch stärker bewölkt und wiederholt schauerartige Niederschläge. Nachmittags zunehmend teils kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr, besonders im Osten und in Alpennähe. Temperaturen von 20 Grad in Nordsee-Nähe bis 27 Grad in Südostbayern. Morgen im Süden und Südosten oft langanhaltend sonnig und heiß. In der Mitte von West nach Ost ausgreifend teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr. Im Norden ostwärts ausgreifender Regen. Höchstwerte von Nord nach Süd 20 bis 33 Grad.