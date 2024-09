Wetter

Vielerorts Regen und Schauer, 17 bis 21 Grad

Das Wetter: Nachts wolkig bis stark bewölkt mit weiteren Schauern und kurzen Gewittern, von Nordwesten her nachlassend. Temperaturrückgang auf 15 bis 9 Grad. Am Tage in der Südosthälfte anfangs noch einzelne Schauer, bis zum Mittag ostwärts abziehend. Nachfolgend bei wechselnder Bewölkung vereinzelte Schauer, später im Westen und Nordwesten auch häufiger. Höchstwerte 17 bis 21 Grad.