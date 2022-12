Spaziergänger mit Regenschirm im Botanischen Garten Flora in Köln (Andreas Diel)

Die Vorhersage: Heute vor allem im Norden und in der Mitte regnerisch, im Süden trocken und gering bewölkt. Im Tagesverlauf auch in den mittleren Landesteilen auflockernde Bewölkung. Höchstwerte um 15 Grad im Norden, sonst 16 bis 22 Grad. Im Süden mäßiger, sonst frischer Wind mit stürmischen Böen aus Südwesten. Im Bergland und an der See Sturm. Morgen im Norden und Nordwesten anfangs noch Regen, der später nachlässt. In der Mitte wechselnd wolkig mit freundlichen Abschnitten, im Südosten durchweg sonnig. Weiterhin sehr mild mit Höchsttemperaturen von 11 bis 20 Grad, an den Küsten um 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag südlich der Donau bei dichten Wolken etwas Niederschlag. Sonst wechselnd bewölkt, teils auch freundliche Abschnitte. Deutlich kühler bei 6 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.