Wetter Vielerorts regnerisch und stürmisch, 7 bis 15 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, lokal Gewitter. Stürmisch, an den Küsten und im Bergland Sturmböen. Auflockerungen am ehesten vom Harz bis zum Erzgebirge. Höchsttemperaturen 7 bis 15 Grad. Morgen in der Mitte kräftiger Regen. Im Nordwesten und Westen Schauer mit einzelnen Auflockerungen. Im Süden abklingende Niederschläge. 6 bis 16 Grad.

03.01.2022