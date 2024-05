Wetter

Vielerorts sonnig, 18 bis 28 Grad

Das Wetter: Neben wenigen Quellwolken viel Sonnenschein. In den südöstlichen Mittelgebirgen und im Schwarzwald kurze Schauer und einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein. Morgen stärker bewölkt im Süden, Südwesten und im äußersten Westen, dort gebietsweise auch schauerartiger Regen mit teils kräftigen Gewittern. Sonst weiterhin viel Sonne und trocken. 20 bis 27 Grad, an der See kühler.