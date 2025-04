Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Vielerorts sonnig oder wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf im Südwesten sowie in einem Streifen in der Mitte Schauer und teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad, im äußersten Norden um 11 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken, vor allem in der Westhälfte und am Alpenrand Schauer und einzelne Gewitter. Temperaturen 16 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bei wechselnder Bewölkung im Norden sowie am Alpenrand Schauer oder Gewitter. 16 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.