Wetter

Vielfach bewölkt, 2 bis 10 Grad

Das Wetter: Nordostwärts abziehender Regen, an den Alpen nachlassende Schneefälle. Im Osten im Tagesverlauf überwiegend trocken und zeitweise Sonne. Sonst vielfach bewölkt mit Schauern. 2 bis 10 Grad. Morgen nach Südosten abziehender Regen, dann vorübergehend trocken und vor allem in der Osthälfte zeitweise sonnig. Später von Westen her erneut Regen. 2 bis 9 Grad.

09.01.2023