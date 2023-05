Wetter

Vielfach Gewitter, dabei warm.

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag in der Westhälfte Deutschlands anfangs teils heiter, im Tagesverlauf zunehmend bewölkt mit Schauern und Gewittern. Lokal Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Im Osten tagsüber heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen zwischen 25 bis 29 Grad, an der See und im höheren Bergland kühler.

22.05.2023