Wetter Vielfach sonnig, 8 bis 14 Grad

Das Wetter: Nach Auflösung einiger Nebelfelder verbreitet sonnig und trocken. Später im Osten teils wolkig. Werte zwischen 8 Grad im Nordosten und 14 Grad im Südwesten, im Bergland und an der Ostsee etwas kühler. Auch morgen viel Sonnenschein und trocken. Höchstwerte zwischen 9 Grad an der Oder und 17 Grad am Niederrhein.

09.03.2022