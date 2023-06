St. Peter-Ording an der Nordsee. (Christian Charisius / dpa )

Heute früh und tagsüber oftmals sonnig. Im Südosten viele Wolken und Schauer sowie einzelne, teils kräftige Gewitter. Temperaturen zwischen 16 und 23 Grad an den Küsten und 23 bis 28 Grad im restlichen Land. Am morgigen Dienstag im Süden und Südosten auch Schauer, teils Starkregen. Im übrigen Bundesgebiet locker bewölkt. Höchstwerte ähnlich wie heute.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Süden heiter und meist trocken. An den Alpen geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Über der Mitte vermehrt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte an der Nordsee 17 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.