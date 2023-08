Wetter

Vielfach sonnig oder locker bewölkt - einzelne Schauer möglich - bis 36 Grad

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag insbesondere im Osten und Nordosten anfangs noch stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Ansonsten vielfach sonnig oder locker bewölkt. Im Tagesverlauf vornehmlich aus den süd- und ostdeutschen Mittelgebirgen heraus einzelne Schauer oder Hitzegewitter. Schwülheiße 30 bis 36 Grad, an den Küsten sowie in der Norddeutschen Tiefebene lediglich 23 bis 29 Grad.

20.08.2023