Heute vielfach sonnig oder locker bewölkt und trocken. Im Osten und Südosten einzelne Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. An der See und im höheren Bergland kühler. Morgen erneut sonnig und trocken, im Tagesverlauf in den Mittelgebirgen einige Quellwolken, vor allem am Alpenrand einzelne Gewitter. 24 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag sonnig und trocken bei Werten zwischen 23 Grad im Alpenvorland und 31 Grad am Niederrhein.

