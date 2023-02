Dresden im Zweiten Weltkrieg

In Dresden wird heute wieder an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. (dpa / Robert Michael )

Auf dem Nordfriedhof wurde im Rahmen eines "Stillen Gedenkens" ein Kranz niedergelegt. Daran nahmen unter anderem Vertreter des sächsischen Landtages, der Landesregierung und der Bundeswehr teil. Am Nachmittag bildeten rund um die Innenstadt mehrere Tausend Teilnehmer eine Menschenkette als Zeichen für Frieden und Demokratie. Vor der Dresdner Kreuzkirche und der wiederaufgebauten Frauenkirche erinnerten Menschen auch an die Opfer des Nationalsozialismus. Am Abend gab es mehrere Kundgebungen gegen die Vereinnahmung des Jahrestags durch Rechtsextreme, die ebenfalls durch die Stadt zogen.

In Dresden wird jedes Jahr an die Zerstörung der Stadt und an die Opfer von Nationalsozialismus und Krieg erinnert. Am 13. Februar 1945 war die Stadt bei Bombenangriffen der Alliierten weitgehend zerstört worden. Bis zu 25.000 Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.