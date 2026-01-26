Zahlreiche Veranstaltungen

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin (IMAGO / Panthermedia / pictureperfect via imago-images.)

Geplant sind Gedenkstunden in Landesparlamenten sowie Gottesdienste, Namenslesungen und Kranzniederlegungen. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährt sich an diesem Datum zum 81. Mal. Die zentrale Veranstaltung im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus ist für Mittwoch geplant. Gastrednerin ist die 1938 in Gdingen bei Danzig geborene US-Amerikanerin Tova Friedman. Sie überlebte das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

