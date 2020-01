Sie gehören zu den Senkrechtstartern der Kammermusikszene. Erst seit zwei Jahren spielten der Pianist Kosuke Akimoto, die Geigerin Kyoko Ogawa und der Cellist Yu Ito zusammen, als sie unter dem Namen AOI-Trio beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München 2018 den 1. Preis in der Kategorie Klaviertrio gewannen. Die jungen Musiker aus Japan lernten sich während ihres Studiums an der Tokyo University of the Arts und der Suntory Hall Chamber Music Academy kennen. Der Name "AOI" setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Familiennamen Akimoto, Ogawa und Ito zusammen.

Von links: Yu Ito (Violoncello), Kyoko Ogawa (Violine) und Kosuke Akimoto (Klavier) (Dlf / Bettina Fürst-Fastré)

Im 3. Raderbergkonzert der Saison 2019/20 spannt das junge Ensemble einen weiten Bogen von der Wiener Klassik bis hin zur Moderne. In einem Programm voller aufregender Klangmischungen und stilistischer Kontraste begegnen sich Ludwig van Beethoven, Hans Werner Henze, Toshio Hosokawa und Maurice Ravel.

Ludwig van Beethoven

Trio für Klavier, Violine und Violoncello c-Moll op. 1 Nr. 3

Hans Werner Henze

Kammersonate für Klavier, Violine und Violoncello

Toshio Hosokawa

"Memory: In Memory of Isang Yun" für Violine, Violoncello und Klavier

Maurice Ravel

Trio für Violine, Violoncello und Klavier a-Moll

AOI-Trio

Kosuke Akimoto, Klavier

Kyoko Ogawa, Violine

Yu Ito, Violoncello

Aufnahme vom 10. Dezember 2019 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal