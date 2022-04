Mariupol ist zu großen Teilen zerstört. (Bild vom 18.04.2022) (Victor/Xinhua/dpa)

Auch die Region Luhansk im Osten der Ukraine ist nach Angaben des zuständigen Gouverneurs zu 80 Prozent von der russischen Armee besetzt. In der vergangenen Nacht waren nach ukrainischen Angaben erneut auch die Großstadt Charkiw sowie die Städte Selenodolsk und Welyka Kostromka Ziel russischer Angriffe. In Charkiw seien mindestens zwei Hochhäuser in Brand geraten. Im Kiewer Vorort Borodjanka wurden nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber mit Leichen von Zivilisten entdeckt. Einige von ihnen wiesen Folterspuren auf, teilte die dortige Polizei mit.

Ukraine schlägt Verhandlungen mit Russland im belagerten Mariupol vor

Die ukrainische Regierung bemüht sich unterdessen um eine Rettung der rund 4.000 Soldaten und 1.000 Zivilisten, die sich in einem Stahlwerk in Mariupol verschanzt haben und dort beschossen werden. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Podoljak, schrieb bei Twitter, es könne eine „besondere Verhandlungsrunde“ ohne Vorbedingungen in der umkämpften Hafenstadt geben. Es könnten Zweier- oder Vierergespräche geführt werden. „Damit unsere Jungs gerettet werden, das Asow-Regiment, das Militär, Zivilisten, Kinder, die Lebenden und die Verwundeten“, schrieb Podoljak.

Einer der ukrainischen Offiziere in Mariupol berichtete in einem Video, es gebe in dem Stahlwerk mehr als 500 Verwundete. Die Menschen dort - darunter Frauen und Kinder - hätten womöglich nur noch wenige Tage oder gar Stunden zu leben, wenn die Angriffe der Russen weitergingen. Zuvor hatten die ukrainischen Truppen ein erneutes russisches Ultimatum zur Kapitulation verstreichen lassen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.