Katholische Kirche

Es handelt sich um zwei Theologinnen, eine Religionsphilosophin und eine Journalistin. In der Zeitung "Welt" begründen sie den Schritt mit einer zunehmenden Entfernung der deutschen katholischen Kirche von der Weltkirche. Im Zuge der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch seien zentrale katholische Lehren und Überzeugungen in Zweifel gezogen worden, heißt es. Zudem habe der Prozess Interventionen und Klarstellungen vom Vatikan wiederholt ignoriert. Die Delegierten warnten, der derzeitige Kurs würde die Kirche in Deutschland ins Abseits von der Universalkirche treiben.

Beim Synodalen Weg beraten die deutschen katholischen Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken über die Zukunft des kirchlichen Lebens in Deutschland. In den kommenden Wochen halten sie die fünfte Synodalversammlung in Frankfurt am Main ab.

