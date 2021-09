Mit dem gestrigen Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen ist nach bisherigen Erkenntnissen ein Anschlag verhindert worden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte in Düsseldorf, die Polizei habe einen sehr konkreten Hinweis auf ein geplantes Attentat während des Jom-Kippur-Festes erhalten. Es habe Angaben zur möglichen Tatzeit, zum Ort und zum Täter gegeben. Nach Reuls Angaben wird ein islamistischer Hintergrund vermutet.

Die Polizei war gestern Abend mit einer Hundertschaft in Hagen im Einsatz, um die Synagoge und ihre Umgebung zu sichern. Die jüdische Gemeinde sagte das gemeinsame Gebet ab. Sprengstoff wurde nicht gefunden. Bei anschließenden Duchsuchungen von Wohnungen wurden vier Personen festgenommen. Es handelt sich um einen 16-jährigen syrischen Staatsbürger, der offenbar im Zentrum der Ermittlungen steht, sowie dessen Vater und zwei Brüder. Aus Sicherheitskreisen hieß es, der 16-Jährige habe Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland unterhalten und sich mit der Frage beschäftigt, wie man eine Bombe baut.

Lambrecht: "Unerträglich, dass Juden nicht friedlich feiern können"

Bundesjustizministerin Lambrecht sagte in Berlin, es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern könnten. Bundesinnenminister Seehofer betonte, für den Schutz jüdischer Einrichtungen müsse alles Menschenmögliche getan werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet versprach Aufklärung. Der Islamverband Ditib erklärte seine Solidarität mit den - Zitat - "jüdischen Glaubensgeschwistern".

