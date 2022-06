Russische Goldbarren (picture alliance / dpa)

Weitere Staaten könnten sich anschließen. Premierminister Johnson sagte, der Schritt werde die russischen Oligarchen und die Kriegsmaschinerie von Präsident Putin direkt treffen. Gold sei Russlands wichtigstes Exportgut außerhalb des Energiebereichs.

Medienberichten zufolge besitzt das Land Goldreserven von rund 2.300 Tonnen, was einem Wert von umgerechnet rund 140 Milliarden Dollar entspricht. Bereits jetzt können russische Produzenten an der größten Edelmetallbörse der Welt in London keine Barren mehr handeln, die nach dem 7. März geprägt wurden. Auch in den USA hat eine Rohwarenbörse die Zulassung der sechs russischen Gold- und Silberraffinerien ausgesetzt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.